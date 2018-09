ESČP: britanski obveščevalci kršili človekove pravice Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo, da je množično prisluškovanje in prestrezanje prometa na internetu, ki ga je izvajala britanska obveščevalna služba GCHQ, kršilo človekove pravice do zasebnosti in svobode izražanja. Konkretno je GCHQ kršil pravico do zasebnosti, ki jo izrecno zagotavlja 8. člen evropske konvencije o človekovih pravicah, svobode izražanja po 10. členu iste...

