Mihael Žgank ali Mikhail Ozerler? Slovenski judoist razkril, zakaj je prišlo do spremembe imena. SiOL.net Slovenski judoist Mihael Žgank, ki se je konec lanskega leta odločil, da zaradi finančne ponudbe in posledično zagotovitve boljšega eksistencialnega položaja, prestopi v turški judo klub in zamenja reprezentanco, bo na svetovnem prvenstvu v Bakuju prvič zastopal turške barve. Aktualni svetovni podprvak iz Budimpešte bo nastopil pod turškim imenom Mikhail Ozerler.

