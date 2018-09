Po ZDA že divja življenjsko nevarna nevihta SiOL.net Kot so opozarjale napovedi, je v ZDA že pričel divjati orkan Florence, ki je zajel vzhodno obalo ZDA nad Severno in Južno Karolino. Orkan divja s hitrostjo 150 km/h, brez elektrike je do zdaj ostalo več kot sto tisoč domov. Razmere naj bi se v nadaljevanju še poslabšale, napovedujejo oblasti in prebivalce pozivajo k takojšnji evakuaciji. Florence velja za življenjsko nevaren orkan, ki lahko zaradi...

