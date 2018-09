V Ljubljani prenova še ene ulice. Do kdaj bo zaprta? SiOL.net Zaradi obnovitvenih del bo od danes do predvidoma 30. septembra za ves promet zaprta Trdinova ulica na odseku med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto. Obvoz bo urejen po Tavčarjevi ulici.

