V Caenu je bilo napeto do konca, PSG se je poigral z Berićevimi SiOL.net Po reprezentančnem premoru so se spet vrnila domača klubska tekmovanja.Nogometaši PSG so v 5. krogu ligue 1 gostil St. Etienne Roberta Berića in ga odpravili s 4:0. Slovenski legionar je igral od 81. minute. Caen je brez Jana Repasa remiziral z Lyonom, v nedeljo pa bosta morda na delu tudi Rene Krhin in Denis Petrić. Prvi bo doma obračunal z Reimsom, drugi pa bo, če bo končno v kadru ekipe, gostov...

