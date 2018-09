Do leta 2020 v Evropski uniji 10.000 varuhov zunanje meje? Radio Ognjišče

Evropska unija bi utegnila do leta 2020 svojo zunanjo mejo utrditi z novo stalno enoto. Štela naj bi 10.000 pripadnikov. Imeli naj bi lastno opremo, kot so kot so plovila, letala in vozila, med njihove naloge naj bi sodila tudi preverjanje identitete in odločanje o vstopi v povezavo. Takšen predlog Evropske komisije je razgrnil njen predsednik Jean-Claude Juncker v nagovoru evropskim pos...

