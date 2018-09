Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je danes v Bruslju podrobno predstavila predlog za odpravo premikanja ure dvakrat na leto že v prihodnjem letu. Članice bodo same odločile, ali bodo uporabljale poletni ali zimski čas. Javno posvetovanje je pokazalo, da so Slovenke in Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času, je povedala.