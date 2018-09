Kakšno vreme nas čaka ta konec tedna? SiOL.net Danes bo sprva povečini pretežno oblačno, v notranjosti so še možne manjše padavine. Čez dan se bo postopno delno razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Sorodno

























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Janja Garnbret

Borut Pahor

Vid Kavtičnik