Dr. Vinko Gorenak o izjavah in nenačelnosti starih in novih oblastnikov: "Lažnivcem Cerarjeve in Šar Demokracija O sedanji sestavi vladne koalicije Marjana Šarca sem že kar nekaj pisal. Naj svoj tokrat zapis oprem na lastne izjave predsednikov političnih strank, ki sestavljajo sedanjo vladno koalicijo.

Sorodno

Oglasi