Sever Filipinov je danes zajel silovit tajfun Mangkhut, v katerem sunki vetra dosegajo hitrosti tudi do 330 kilometrov na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na svoji poti odkriva strehe, odnaša ceste in ruva drevesa. Narasle vode in zemeljski plazovi so doslej v smrt odnesli najmanj štiri ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.