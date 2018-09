Tina Mrak in Veronika Macarol vsaj deseti Primorske novice V Enoshimi na Japonskem se je končal predzadnji dan prve regate v aktualni seriji regat za svetovni pokal. V razredu 470, kjer v konkurenci žensk nastopata tudi Tina Mrak in Veronika Macarol, so danes odjadrali dva plova. Slovenki sta bili 17. in deveti, skupno pa sta deseti.

