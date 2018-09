Naravnost grozljiva podoba državne proslave ob vrnitvi Primorske matični domovini: Niti ene slovensk Nova24TV Obletnica priključitve Primorske k matični domovini je v soboto v Komnu doživela največjo možno obliko vulgarizacije in nespoštovanja do slovenske države in naroda. Nikjer nobene slovenske zastave ali slovenskega simbola, le rdeče zvezde, preživeli relikti propadle države in v prvi vrsti pomembneži – nasprotniki samostojne Slovenije in njihovi nasledniki, med katerimi so tudi predstavniki nove […]

