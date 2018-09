Trump bo drastično zaostril konflikt s Kitajsko SiOL.net V trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko namerava predsednik ZDA Donald Trump očitno uresničiti svoje grožnje. Časnika Wall Street Journal in New York Times, ki se sklicujeta na vire na visokih položajih, sta v soboto po lokalnem času poročala, da se je Trump odločil za uvedbo novih posebnih carin na kitajsko blago.

