Tradicionalno srečanje bivših internirank Primorske novice V Portorožu se bo danes odvila tradicionalna, že 57. slovesnost ob vseslovenskem srečanju bivših internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev. Slavnostna govornica bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Sorodno































































Oglasi