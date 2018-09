Iz ribnika pri Cerkljah na Gorenjskem potegnili utopljenca Reporter Kranjski kriminalisti so ponoči na območju Cerkelj na Gorenjskem obravnavali smrt osebe v večjem ribniku. Po prvih podatkih je smrt posledica utopitve, so sporočili s kranjske policijske uprave. Pokojnega so iz vode izvlekli že pred prihodom policije, prv

