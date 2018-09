Po reprezentančnem premoru so na zelenice znova stopili nogometaši v prvi slovenski ligi. Krčani so doma gostili Mariborčane, edino neporaženo ekipo prvenstva, ki je včeraj zabeležila še šesto zmago v letošnji sezoni in se utrdila na vrhu lestvice. Posavci so tako doživeli prvi domači poraz in ostajajo na osmem mestu. preberite več » ...