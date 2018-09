Kučan modroval o krastah, o rdečih zvezdah in o patriotih, ki Šarcu napovedujejo vse najslabše (VIDE Reporter V Komnu se je na osrednji slovesnosti ob prazniku vrnitve Primorske matični domovini zbralo okoli 5000 ljudi in ves državni vrh. Prireditve so se udeležili predsednik države Borut Pahor, predsednik vlade Marjan Šarec in predsednik državnega zbora Dejan Ži

Sorodno











































































Oglasi