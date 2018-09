Tänak zmagovalec v Turčiji, osmoljenca Neuville in Ogier Sportal Estonec Ott Tänak (Toyota) je zmagovalec relija po Turčiji, desete preizkušnje svetovnega prvenstva. Za Estonca je to tretja zaporedna zmaga. Na stopničkah sta končala še Finec Jari-Matti Latvala (Toyota) in Novozelandec Hayden Paddon (Hyundai).

