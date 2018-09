Krebs in Aljančič v Bolgariji brez nastopa, na koncu 18. Sportal Slovenska veslača Nik Krebs in Miha Aljančič sta na svetovnem prvenstvu v bolgarskem Plovdivu danes ostala brez nastopa v finalu C dvojnih dvojcev in se morala zadovoljiti s končnim 18. mestom. Razlog je bila poškodba Krebsa.

