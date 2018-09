Costa z neumnostjo razburil nogometni svet in zasenčil prvenec Ronalda #video Sportal Portugalski nogometni zvezdnik, član Juventusa Cristiano Ronaldo je v četrtem krogu serie A le dočakal prvenec v tem tekmovanju. Ronaldo je ob domači zmagi z 2:1 nad Sassuolom prispeval oba zadetka in poskrbel, da so gostje izgubili prvič v sezoni. Neporažena tako ostaja le še stara dama. Veliko neumnost si je ob koncu privoščil Douglas Costa, ki je pljunil nasprotnika v glavo in predčasno končal ...

