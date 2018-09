Pogrešanega planinca so našli mrtvega Primorske novice Danes dopoldne so na Bovškem našli mrtvega pogrešanega 32-letnega moškega iz Zgornjega Posočja. Sorodniki so o pogrešanem obvestili policiste že sinoči ob 19.40. Moški je namreč ta dan zgodaj zjutraj odšel od doma v Kluže in nato v smeri vrha Krnica.

