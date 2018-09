Z dvignjeno glavo v nov dan tudi danes Primorske novice Prireditev ob obletnici priključitve Primorske k matični domovini so tokrat gostili v Komnu, kjer so veliko proslavo priredili že leta 1978. Letos mineva 71 let, odkar je pariška mirovna pogodba stopila v veljavo, s čimer je bil velik del Primorske priključen matični domovini.

