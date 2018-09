Se še spomnite? Italijanski poklon GLOBLJE OD TAL! Nor seznam vsega, kar so Slovenci dali ITALIJI, S Ekipa Danes mineva natanko eno leto od zlate medalje slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu. Slovenija je navdušila Evropo, takrat pa so Italijani poskrbeli za enega najbolj odmevnih poklonov. To je novica, ki je v dneh po finalu pritegnila največ pozornosti.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi