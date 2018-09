Tropska depresija Florence poplavila Severno Karolino Primorske novice Orkan Florence, ki je od petka do nedelje oslabil v tropsko depresijo, je prinesel obilno deževje s poplavami šestim ameriškim zveznim državam. Najhuje je za zdaj v Severni in Južni Karolini, kjer so do nedelje zvečer našteli skupno 17 smrtnih žrtev. Mesto Wilmington v Severni Karolini je odrezano od sveta.

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Anglija

Velika Britanija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Violeta Bulc

Andrej Šiško

Luka Dončić

Gašper Vidmar