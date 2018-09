Zidanškova in Juvanova še nikoli tako visoko na lestvici Sportal Romunka Simona Halep ostaja vodilna na teniški lestvici WTA, na kateri med najboljšo dvajseterico ni nobenih sprememb. Številka 2 in 3 sta ostali Danka Caroline Wozniacki in Nemka Angelique Kerber. Najboljša Slovenka ostaja Tamara Zidanšek, ki je napredovala še za tri mesta in je 72. igralka sveta. Tako visoko ni bila še nikoli.

