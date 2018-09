Milan Mandarić: To je najboljša stvar, kar smo jih naredili #video Sportal Nogometaši Olimpije so v Murski Soboti v nedeljo prišli še do tretje prvenstvene zmage v nizu. Pri zmagi z 2:0 nad Muro je na klopi Ljubljančanov debitiral novi trener Zoran Barišić. Nad Avstrijcem je predsednik Milan Mandarić navdušen.

