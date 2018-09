MzI skuša spremeniti navade ljudi na področju mobilnosti Energetika.NET »Promet je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Zato se na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) trudimo doseči spremembe naših navad pri mobilnosti,« so na ministrstvu povedali ob začetku Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki letos poteka med 16. in 22. septembrom. Dodali so, da je eden od njihovih pomembnejših ciljev zagotoviti trajnostno mobilnost, in sicer zadovoljiti potrebe po mobilnosti in obenem zmanjšati obremenitev okolja zaradi prometa.

