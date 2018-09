Moon in Kim že na tretjem letošnjem vrhu SiOL.net Južnokorejski predsednik Moon Jae-in in severnokorejski voditelj Kim Džong-un sta se sešla že na tretjem vrhu, ki bo do četrtka potekal v Pjongjangu. V ospredju bo po Moonovih pričakovanjih denuklearizacija Korejskega polotoka, a v Seulu svarijo pred prevelikimi pričakovanji.

