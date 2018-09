»Do tekmovalcev se je produkcija obnašala nečloveško in ponižujoče, prav tako pa je bila tekmovalcem kršena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti. Treba se je zavedati, da so stanovalci prvih 6 dni živeli zaprti v kleti, kjer so miši, brez oken, brez minute svežega zraka, v stanovanju je bilo okoli 30 stopinj, posamezni tekmovalci so zaradi nečloveških razmer tekmovanje želeli za ...