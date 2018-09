Pri Radomljah tovornjak do smrti zmečkal voznika Reporter V industrijski coni v Preserjah pri Radomljah je v ponedeljek popoldne tovorno vozilo stisnilo voznika. Ta je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili s centra za obveščanje. Kmalu po nesreči so domžalski gasilci zavarovali kraj nesreče in s teh

