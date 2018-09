V Ljubljani in Mariboru hišne preiskave zaradi sumov zlorabe uradnega položaja Primorske novice Ljubljanski kriminalisti danes na območju ljubljanske in mariborske policijske uprave na podlagi sodne odredbe opravljajo hišne preiskave stanovanjskih prostorov in prostorov državnih organov na sedmih lokacijah. Neuradno gre za nadaljevanje preiskovalnih dejanj, začetih marca letos, v povezavi z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana

Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Samir Handanovič

Goran Dragić

Jan Oblak

Miša Molk

Katja Šeruga