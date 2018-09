Konec za slovenskega kriptovelikana, brez sumljivega dogajanja ni šlo SiOL.net Po dveh letih je prenehanje delovanja napovedal slovenski startup Cofound.it, ki je razvil platformo za množično financiranje in lani izvedel eno najuspešnejših javnih prodaj kriptožetonov v Sloveniji. Imetnikom kriptožetona CFI bodo zdaj postopoma vračali denar. Dan pred oznanilom, da je s Cofound.it konec, so se na borzah, ki so trgovale z njihovih kriptožetonom, sicer dogajale sumljive stvari.

