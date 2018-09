FOTO in VIDEO: Slavnostna podelitev rektorskih insignij na Univerzi v Mariboru Lokalec.si Na mariborski univerzi so danes z inavguracijo rektorja Univerze v Mariboru prof.dr. Zdravka Kačiča in slavnostno predajo insignij obeležili Dan Univerze. Kačič je poudaril, da je za ustvarjalno delo ustanove potreben mir. “Naše delo na univerzi moramo razumeti kot poslanstvo, kot način življenja, ne kot poklic. Premalo nas je, da bi si lahko privoščili povprečje. […]

Sorodno

Oglasi