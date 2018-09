Putin in Erdogan za vzpostavitev varnega območja okoli Idliba v Siriji Radio Ognjišče

V črnomorskem letovišču Soči sta se včeraj srečala predsednika Rusije in Turčije Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan. Govorila sta o razmerah Siriji, kjer se režim Bašarja Al Asada pripravlja na ofenzivo na uporniško utrdbo Idlib. Putin in Erdogan sta se zavzela za vzpostavitev varnega območja v tem delu nemirne države. To je kot primer odgovorne diplomacije pozdravil Iran....

Sorodno















Oglasi