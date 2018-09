Odličen začetek, nato pa klavrn konec slovenskih odbojkarjev v derbiju z Italijo 24ur.com Slovenska odbojkarska reprezentanca je po odličnem začetku izgubila drugo zaporedno tekmo na letošnjem svetovnem prvenstvu in morala z 1:3 v nizih v Firencah priznati premoč favorizirani domačinki Italiji. To pomeni, da se izbranci Slobodana Kovača v drugi del tekmovanja selijo s tretjega mesta v svoji skupni in z devetimi točkami na računu.

