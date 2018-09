Domnevni žrtvi napada grozijo, republikanci zavračajo preiskavo 24ur.com Republikanci so zavrnili preiskavo obtožbe o spolnem napadu kandidata za vrhovnega sodnika ZDA Breta Kavanaugha. Glasovanje o potrditvi njegove kandidature je prestavljeno, Kavanaugha in domnevno žrtev - Christine Blasey Ford, pa bodo zaslišali v ponedeljek. Odvetniki Fordove, ki naj bi ji tudi grozili, so sporočili, da želi, da zadevo preišče FBI.

