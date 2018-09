Združenje novinarjev in publicistov poziva k razrešitvi Ilinke Todorovski Primorske novice Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) generalnega direktorja in programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) poziva k razrešitvi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski. Očitajo ji, da pri svojih presojah uporablja dvojna merila.

