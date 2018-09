Medtem ko bo na slovenski strani zaradi pritožbe neizbranih izvajalcev prišlo do zamude, pa so na avstrijski strani dela na drugi cevi predora Karavanke že stekla. Simbolično so jih obeležili v torek s slavjem v Šentjakobu v Rožu, ki se ga je udeležilo tudi mnogo gostov iz Slovenije, med njimi predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic.