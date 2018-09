Cakićev odvetnik je višjemu sodišču predlagal razveljavitev obsodbe, tožilstvo želi še višjo kazen Reporter Na Višjem sodišču v Ljubljani je danes potekala pritožbena seja za Stefana Cakića, ki ga je Okrožno sodišče v Ljubljani aprila spoznalo za krivega uboja igralca Gašperja Tiča v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in mu prisodilo osem let in pol zapora.

