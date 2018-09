Drugi dan posamičnega evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Alicanteju slovenski reprezentanci ni prinesel veliko zadovoljstva. Jan Žibrat in Katarina Stražar sta sicer dosegla zmagi, a ostala brez izločilnih bojev, brez zmage so EP v posamični konkurenci končali Deni Kožul, Peter Hribar, Aleksandra Vovk in Ana Tofant.



