V družbi Litostroj Power izdelali gonilnik za najmočnejšo črpalno turbino v Evropi Energetika.NET Litostroj Power, ki načrtuje in izdeluje turbine in hidromehansko opremo za hidroelektrarne, je včeraj na pot poslal nov Francisov črpalni gonilnik, ki je namenjen češki hidroelektrarni (HE) Dlouhe Stráně. V Ljubljani je dobrih 40 ton težak gonilnik več kot 60 zaposlenih različnih profilov izdelovalo sedem mesecev in pol.

