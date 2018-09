Jože Mlakar /Arhiv Časnik Nerad pišem politične članke. Preveč žolča se v njih prelije in preveč gneva se v njih nabira. Kako pisati take članke? Do političnih nasprotnikov umirjeno, strpno, dialoško, vljudno in razumevajoče? Ali članek napisati udarno, z ogorčenjem, z obtožbami in obsodbami, po možnosti v satiričnem tonu? Vendar prijaznih prispevkov skoraj nihče ne bere. Nanje je na spletnih stra ...