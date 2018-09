Se Severna Koreja resno odpoveduje ključnim jedrskim zmogljivostim ali diktator Kim Jong Un spet laž Nova24TV Ob nedavnem srečanju severnokorejskega diktatorja Kim Jong Una in južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina je Severna Koreja v želji po ponovni vzpostavitvi pogovorov med njimi in Združenimi državami Amerike izrazila pripravljenost pristati na pogoje. Voditelj države Kim Jong Un je namreč izrazil pripravljenost na to, da se v navzočnosti tujih strokovnjakov nadzorovano zapre njihov glavni jedrski […]

