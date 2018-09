V trčenju vlaka in kolesa umrli štirje otroci 24ur.com Štirje otroci so umrli v trčenju vlaka in kolesa na Nizozemskem. Poškodovana je ženska, ki je prevažala otroke s posebnim kolesom, in še en otrok, oba sta v kritičnem stanju. Policija dogodek še preiskuje.

