UNICEF v najnovejšem poročilu Ukradena prihodnost: mladi, ki ne hodijo v šolo opozarja, da v državah, kjer divjajo vojne ali so jih prizadele naravne nesreče, več kot 104 milijoni otrok in mladih, starih od 5 do 17 let, ne hodijo v šolo. To predstavlja kar tretjino globalne populacije otrok, ki niso vključeni v izobraževanje (303 milijone). Poročilo preučuje [...] Prispevek Vsak tretji otrok v kri ...