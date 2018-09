Olimpija na podoben način kot Maribor v četrtfinale pokala SiOL.net Po Mariboru, Kopru, Domžalam, Muri, ki so napredovali že pretekli teden, ter Gorici, Aluminiju in Krškemu, ki so si mesto v četrtfinalu Pokala Slovenije zagotovili v sredo, je to v četrtek uspelo še branilcem naslova, nogometašem Olimpije, ki so z golom v 89. minuti izločili kranjski Triglav.

Sorodno









Oglasi