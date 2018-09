Poljski predsednik kljub grožnjam EU imenoval nove sodnike SiOL.net Poljski predsednik Andrzej Duda je danes imenoval deset novih vrhovnih sodnikov. To je storil navkljub grožnjam Evropske unije s sankcijami. Kot so sporočili iz urada poljskega predsednika, so sodniki imenovani v novoustanovljen disciplinski svet.

