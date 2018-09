Pogajanja z vodstvom niso bila uspešna Primorske novice Zaposleni v podjetju Tik Kobarid bodo danes od 12. do 16. ure stavkali. S tem bodo pokazali nezadovoljstvo nad dejstvom, da že 25 let prejemajo minimalne plače. Zahtevajo boljše plače. Včerajšnja pogajanja med predstavniki sindikata in vodstvom podjetja niso bila uspešna.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Luka Mesec

Miro Cerar

Janez Janša