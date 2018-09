Slovenija je več kot očitno država prvorazrednih in drugorazrednih državljank in državljanov. To potrjuje primer sage v zadevi problematičnega sina vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića in nekdanje državne sekretarke na ministrstvu za pravosodje Tine Brecelj, saj naj o tem ne bi bilo dovoljeno poročati, ker gre za otroka privilegiranih staršev – pa čeprav so mediji v tem primeru pisali resnico. ...