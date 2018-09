Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bodo v okviru večera Temnica nastopili Mind Machines, Marta, Herman K in drugi, v Dvorani Gustaf v Mariboru AnatomiX, Vooid, M2K, Aveho, Kryptønite, Aniline, Nukleus, v Pritličju brooklynski DJ in producent Dillian, v Klubu Monokel pa DJ-ka in producentka Cassette, ki živi v Sydneyu, kjer redno nastopa na underground klubskih dogodkih, kot so Subsonic, ...